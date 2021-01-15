Odak Okulları, Yazar Yiğit Bener'i Ağırladı

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021, 17:49

ODAK Ortaokulu 6 ve 7. sınıf öğrencileri, Yazar Yiğit Bener ile çevrim içi söyleşide bir araya geldi. Öğrencilerin severek okuduğu Matbaacılık Oyuncağı, Yaramaz Babamla Beter Amcanın Maceraları, Özgür Rosto kitaplarının yazarı Yiğit Bener ile gerçekleştirdiği söyleşi; Bener'in yazarlık serüveninde yaşadığı anılar ve kitaplar özelinde paylaştığı bilgilerle zenginleşti. Öğrencilerin keyifle takip ettiği söyleşi sonrasında ODAK Okulları yönetimi, Yazar Yiğit Bener'e ve ODAK Ortaokulu öğrencilerine teşekkürlerini iletti.