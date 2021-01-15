Odak Okulları, Yazar Yiğit Bener'i Ağırladı

ODAK Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, çevrim içi söyleşide Yazar Yiğit Bener'le bir araya geldi.

Odak Okulları, Yazar Yiğit Bener'i Ağırladı

ODAK Ortaokulu 6 ve 7. sınıf öğrencileri, Yazar Yiğit Bener ile çevrim içi söyleşide bir araya geldi. Öğrencilerin severek okuduğu Matbaacılık Oyuncağı, Yaramaz Babamla Beter Amcanın Maceraları, Özgür Rosto kitaplarının yazarı Yiğit Bener ile gerçekleştirdiği söyleşi; Bener'in yazarlık serüveninde yaşadığı anılar ve kitaplar özelinde paylaştığı bilgilerle zenginleşti. Öğrencilerin keyifle takip ettiği söyleşi sonrasında ODAK Okulları yönetimi, Yazar Yiğit Bener'e ve ODAK Ortaokulu öğrencilerine teşekkürlerini iletti.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021, 17:49
YORUM EKLE
Gönder

banner3196

banner3883

banner3552

banner3212

banner3841