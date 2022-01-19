Öğrenciler tatilin keyfini Nilüfer’de yaşayacak

Nilüfer Belediyesi, sömestr tatilinde çocukların zamanlarını iyi geçirecekleri çok sayıda etkinlik düzenliyor..

İlk ve orta dereceli okullarda sömestr tatili 21 Ocak’tan itibaren başlıyor. Öğrenciler, eğitim döneminin yorgunluğunu iki haftalık tatilde atacak. Nilüfer Belediyesi de öğrencilerin, tatillerini verimli ve keyifli geçirmeleri için çok sayıda etkinlik düzenliyor. Sömestr tatili süresince Nilüfer Belediyesi okuma, kodlama, sanat, dans ve ritim atölyeleri ile müze etkinlikleri ve film gösterimleri düzenleyecek. Öğrenciler de, istedikleri etkinliklere katılarak tatilin keyfini çıkaracak.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bu kapsamda 6-12 yaş grubundaki çocuklar için okuma atölyeleri ve masal buluşmaları gerçekleştirecek. Ücretsiz gerçekleştirilecek okuma atölyeleri 25-26 Ocak ile 1-2 Şubat tarihlerinde, Eşitim Eşitsin Eşit Atölyesi de 26 Ocak ve 2 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Kütüphane Müdürlüğü ayrıca, 27 Ocak ve 3 Şubat tarihlerinde de masal buluşması yapacak. Ücretsiz etkinlikler Demirci, Üçevler, Akkılıç ve Çocuk Kütüphanelerinde düzenlenecek. Etkinliklere katılacak öğrencilerin 21 Ocak’a kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de, 7-10 yaş arasındaki çocukları tatilde çok çeşitli etkinliklerle buluşturacak. Ücretsiz düzenlenecek Nirengi Halk Dansları atölyesinde çocuklar geleneksel türkülerle modern dans figürlerini birleştirip halk oyunlarını öğrenecek. Ritim atölyesinde ritim çalışması yapacak olan öğrenciler, zumba ve karaoke yaparak hep beraber okul stresini üzerlerinden atabilecekler.

10-15 yaş arasındaki çocuklar da yine karaoke ve zumba atölyelerinin yanı sıra Kitaptan Dramaya Bir Yolculuk etkinliğine ve Doğadan Kolaj atölyesine katılabilecek. Bu etkinliklerin tümü Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

5-7 yaş ve 8-11 yaş şeklinde iki farklı grupta gerçekleşecek olan “Geri Dönüşen Notalar” etkinliğinde de çocuklar evlerinden getirecekleri evsel atıklarla, müzede yer alan farklı kültürlere ait enstrümanlardan ilhamla, yeni bir enstrüman tasarlayacaklar. Etkinliğe, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi ev sahipliği yapacak.

Tatilde film keyfi

Nilüfer Belediyesi sömestr tatilinde çocuklara film keyfi de yaşatacak. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sinema tarihinin en önemli animasyonlarından biri olan Oscar ödüllü Wall-e isimli filmi de Konak Kültürevi’nde 22-23-29 ve 30 Ocak tarihlerinde ücretsiz olarak gösterime sunacak.

İsteyenlere kodlama ve modelleme atölyeleri

Sömestr tatilinde yeni bir şeyler öğrenmek isteyenler de, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği kodlama ve modelleme atölyelerine katılabilecek. Ücretsiz düzenlenecek bu atölyelere katılmak isteyen öğrencilerin 21 Ocak’a kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Atölyeler, Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde ve Fethiye Yaşam Alanı’nda bulunan Atölye Nilüfer’de düzenlenecek.