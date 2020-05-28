Öğrencilere telafi sınav imkânı

Yükseköğretim Kurulu’nun(YÖK) dijital ortamda yapılacak dönem sonu sınavlarına yönelik üniversitelere gönderdiği ilkeler doğrultusunda kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilere telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkânı verildiğini hatırlatan Prof. Dr. Nuri Kuruoğlu, “Alınan kararlar yalnızca salgın dönemi ile sınırlı” dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi(İGÜ), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), üniversitelerdeki uygulanacak dönem sonu dijital sınavlar için öğrencilere teknik destek sağlanmasından sınav güvenliğine kadar uygulanacak ilkeleri belirleyerek, üniversitelere gönderdiğini duyurdu. Buna göre, kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkânı verileceği bildirilen ilkelerde yer aldığı İGÜ tarafından belirtildi.

“Kararlar salgın dönemi ile sınırlı”

Konu hakkında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kuruoğlu, “YÖK öğrencilerinin sesini duydu ve üniversitelere gönderdiği yazıda sınavların ilkelerini belirledi. Alınan kararlar yalnızca salgın dönemi ile sınırlı. Ayrıca üniversitelerde dijital ortamlardaki sınav sürecinin aksamadan yürütülmesi için öğrencilerin teknik ve idari destek alabileceği yapılanmalar oluşturuluyor. Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilere telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkânı veriliyor” dedi.

“Gerekli tüm tedbirler alınacak”

Teknik problemler yaşayan öğrencilerin sınavı tamamlamaları için gerekli prosedürler belirlendiğini ifade eden Kuruoğlu, “Çevrim içi değerlendirmelerde, sınavın türüne uygun olarak öğrencilere yeterli süre verilecek. Dezavantajlı, engelli öğrencilerin sınavlarının dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli bütün tedbirler alınacak” dedi.