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Öğrencilere telafi sınav imkânı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU’NUN(YÖK) DİJİTAL ORTAMDA YAPILACAK DÖNEM SONU SINAVLARINA YÖNELİK ÜNİVERSİTELERE GÖNDERDİĞİ İLKELER DOĞRULTUSUNDA KABUL EDİLEBİLİR SEBEPLERLE SINAVA GİREMEYEN ÖĞRENCİLERE TELAFİ AMAÇLI ÇEVRİMİÇİ SINAV İMKÂNI VERİLDİĞİNİ HATIRLATAN PROF. DR. NURİ KURUOĞLU, “ALINAN KARARLAR YALNIZCA SALGIN DÖNEMİ İLE SINIRLI” DEDİ.

Öğrencilere telafi sınav imkânı

Yükseköğretim Kurulu’nun(YÖK) dijital ortamda yapılacak dönem sonu sınavlarına yönelik üniversitelere gönderdiği ilkeler doğrultusunda kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilere telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkânı verildiğini hatırlatan Prof. Dr. Nuri Kuruoğlu, “Alınan kararlar yalnızca salgın dönemi ile sınırlı” dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi(İGÜ), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), üniversitelerdeki uygulanacak dönem sonu dijital sınavlar için öğrencilere teknik destek sağlanmasından sınav güvenliğine kadar uygulanacak ilkeleri belirleyerek, üniversitelere gönderdiğini duyurdu. Buna göre, kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkânı verileceği bildirilen ilkelerde yer aldığı İGÜ tarafından belirtildi.

“Kararlar salgın dönemi ile sınırlı”

Konu hakkında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kuruoğlu, “YÖK öğrencilerinin sesini duydu ve üniversitelere gönderdiği yazıda sınavların ilkelerini belirledi. Alınan kararlar yalnızca salgın dönemi ile sınırlı. Ayrıca üniversitelerde dijital ortamlardaki sınav sürecinin aksamadan yürütülmesi için öğrencilerin teknik ve idari destek alabileceği yapılanmalar oluşturuluyor. Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilere telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkânı veriliyor” dedi.

“Gerekli tüm tedbirler alınacak”

Teknik problemler yaşayan öğrencilerin sınavı tamamlamaları için gerekli prosedürler belirlendiğini ifade eden Kuruoğlu, “Çevrim içi değerlendirmelerde, sınavın türüne uygun olarak öğrencilere yeterli süre verilecek. Dezavantajlı, engelli öğrencilerin sınavlarının dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli bütün tedbirler alınacak” dedi.

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