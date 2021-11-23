Okul çevreleri mercek altında

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, okulların açılmasını fırsat bilerek meydana gelecek olayları önlemek maksadıyla okul çevreleri ile servis araçlarında denetim yaptı.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosundan yapılan açıklamaya göre, okul servisleri ve okulla ilişkisi olmayan şahıslar üzerinde, okul çevresinde faaliyet gösteren alkol ve tütün mamûlleri satışı yapan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları ve benzeri iş yerleri denetlendi. Ayrıca metrûk binaların, park ve bahçelerin kontrolleri yapıldı. Çocuk ve gençlerin güvenli bir ortamda eğitim-öğretimlerini sürdürebilmeleri, suçtan uzak tutulmaları maksadıyla uygulamalara devam edileceği bildirildi.