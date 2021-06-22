Okuryazarlık eğitimi alan Maltepeli kadınlar “kep attı”

Maltepe Belediyesi’nin kadın sosyal yaşam merkezlerinde okuryazarlık eğitimi alan 45 kadının mezuniyet töreni renkli anlara sahne oldu. Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da katıldığı törende, kadınların mutlulukları ve heyecanı gözlerinden okunurken kadınlar, hep birlikte keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinçlerini gösterdiler.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından, kadın sosyal yaşam merkezlerinde 6 ayda 170 kadına verilen okuryazarlık kursu sona erdi. Başıbüyük, Gülsuyu ve Fındıklı sosyal yaşam merkezlerinde eğitim gören 45 kadın için mezuniyet töreni düzenlendi. Başıbüyük Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen törene Belediye Başkanı Ali Kılıç, birim müdürleri ve Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

“Türk kadını sizler gibi olmalı”

Oldukça renkli anlara sahne olan törende konuşan Başkan Ali Kılıç, “Burada gelinlik kızlarımız da var, annelerimiz de ve şimdi hepinizde görüyorum ki heyecanınız en üst noktada. Burada öğretmenlerinizle çok iyi bir diyalog geliştirmişsiniz. Aslında öğrenmenin yaşı, sınırı yok. Bir kez daha bunu, bu çalışmalarla gördük. Türk kadını, Türk anası işte böyle sizler gibi olmalı. Öğrenmeye açık, bilgiye aç olmalı. Helal olsun sizlere. Siz ne kadar güçlü olursanız erkekler de sizin önünüzde o kadar eğilmek zorunda kalırlar, size o kadar değer verirler. Kadınlar eğitimine önem vermeli ki, kendisinden sonra gelecek kuşaklara bir şeyleri anlatabilsin. Eğitim annede, ilk yuvada başlar. Anne ne kadar birikimli, okuryazar olursa, çocuğuna da o kadar güzel eğitim verir. Göğsümü kabarttınız. Herkese hayırlı olsun” dedi.

Başkan Kılıç’tan espri yağmuru

Konuşmalar sonrası kadınlara tek tek sertifikaları verilirken Başkan Kılıç, kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Kadınlarla tek tek ilgilenen Kılıç, yaptığı esprilerle ortamı neşelendirdi. Kursiyerlere çeşitli hediyeler de takdim edilirken bir kursiyer, alüminyum folyolardan yapmış olduğu tuğrayı Başkan Kılıç’a hediye etti.

Okuryazarlık eğitimi alan kadınlardan Başkan Ali Kılıç’a teşekkür

Eğitimlere katılan kursiyer Gülseren Abay, “Vallahi her şeyden önce Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Çok memnun kaldık. Yani bir şeyler öğrendik. Yazmayı öğrendik. Kendime bir şeyler kattığım için çok mutluyum, çok sevinçliyim. Çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Okuryazarlık kursunda eğitimini tamamlayan bir diğer kursiyer Yüksel Karadeniz ise, “Belediye Başkanı’na çok teşekkür ederim. Öğretmenimize de çok teşekkür ediyoruz. Çok desteği var” sözlerini aktardı.