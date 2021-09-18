Silivri Aktif Çağrışım’dan velilere destek

İBB’nin İstanbullu çocukların eğitimlerini sürdürmesi, aydınlık bir geleceğe ulaşmasını hedefleyen “Sen Oku Diye” başlattığı projeye, Özel Aktif Çağrışım Özel Okul ve Rehabilitasyon Merkezi bu kısıtlı süreçte velilerin başvurabilmesi için okulda ayrı bir birim açarak başvuru yapmalarını kolaylaştırdı.

Okul Kurucusu Seda Şahin ifadelerinde:

“Bizim çocuklarım özel çocuklardır,dolayısıyla bizim hizmetimiz de onlara her zaman özenli ve özeldir.Bizler çocuklarımızı eğitirken ailelerinin de yüklerini hafifletmekteyiz.Bundan dolayı bir süreliğine ayrı bir birim açarak,herkesin yararlanması için başvurularını hızlandırdık.”

“Sen Oku Diye” başlatılan proje,eğitim desteğinde, her öğrenciye bir yıl içerisinde tek seferlik olarak 300 TL maddi katkı sağlamak. İBB, pandemi koşullarında öğrenci ve öğrenci yakınlarının sosyal temasını azaltmak için başvuruları online olarak kabul etmekte.

PROJENİN SON BAŞVURUSU 19 EYLÜL



19 Eylül 2021’ekadar https://senokudiye.ibb.istanbul adresinden başvuru yaparak gerekli evraklarını iletebilirler