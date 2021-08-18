Tercih dönemi sürerken Atlas Üniversitesi tanıtım günleri devam ediyor

Atlas Üniversitesi, tanıtım günleri kapsamında 30 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında öğrenci adaylarını bekliyor.

Üniversite adayları için tercih dönemi devam ediyor. Atlas Üniversitesi, tanıtım günleri kapsamında 30 Temmuz - 20 Ağustos tarihleri arasında öğrenci adaylarını bekliyor. Akademisyenler, idari personeller ve Atlas öğrencilerinden oluşan güçlü ekip, Atlas Üniversitesi Vadi kampüsünde aday öğrenciler ile ailelerini meslekler, bölüm tercihleri ve Atlas’ın eğitim modeliyle ilgili bilgilendiriyor.

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin yanı sıra Mühendislik & Doğa Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’nda 22 lisans bölümü ve 11 MYO programına öğrenci kabul edecek üniversitede bu yıl 1500’e yakın yeni öğrenci akademik eğitime katılacak. Tıp, Diş Hekimliği, Dil ve Konuşma Terapisi, Hemşirelik, Endüstri Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Yazılım Mühendisliği, İşletme, Psikoloji gibi bölümlerde bu yıl ek olarak İngilizce bölümü açan Atlas Üniversitesi’nde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümleri de öğrenci alımına açıldı.

YKS kontenjan bursu yanında başarı bursları ya da eğitim sürecinde alınabilecek akademik başarı bursları gibi destekler sunan Atlas Üniversitesi, başarılı adayları eğitim sürecinde birçok burs olanağı ile karşılıyor. İlk 100, ilk 500 ve ilk 1000’de olan adayları kapsayan YKS derece bursundan ilk tercih indirimine, meslek lisesi mezunlarını kapsayan Meslek Yüksek Okulu bursundan şehit ve gazi yakınlarına uygulanan indirimlere kadar destekler oluşturan üniversitede engelsiz hayat indirimi, sporcu indirimi ve aile indirimi de uygulanıyor. Aynı zamanda Atlas Üniversitesi eğitim sürecinde gösterdikleri başarılara göre öğrenciler akademik başarı bursu ile de destekleniyor.

“Mesleki eğitimi önemsiyor ve destekliyoruz”

Bu yıl, Meslek Lisesi mezunlarına özel destek bursları vereceklerini ifade eden Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük, "Türkiye’de eğitimde atılan adımlarda öne çıkan başlıklardan biri mesleki eğitimin lise düzeyinden olmak üzere arttırılması ve artan nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere meslek liselerinin yapılandırılması denebilir. Günümüzde işverenlerin en büyük ihtiyacı “nitelikli” ara eleman ihtiyacıdır. Ankara Ticaret Odası’nın verilerine göre nitelikli ara eleman ihtiyacı 1 milyonun üzerindeyken, bu ihtiyacın en büyük kısmı sağlık ve otomotiv sektöründe gözlenmektedir. İnşaat ve tekstil sektöründeki nitelikli ara eleman ihtiyacı 10 bin civarındayken sağlık sektörüne geçiş yapıldığında bu rakamın 50-60 bin bandına dayandığı görülmektedir. Mesleki beceriyi, birikimi ve ihtisaslaşmayı önemsiyor ve bu birikimi destekliyoruz. Meslek Lisesi öğrencileri bir yandan akademik derslerin bir yandan da mesleki derslerinin yükü altında üniversiteli olma yolunda YKS’ye hazırlanıyor. Bu emeğin kıymetli olduğunu bilinciyle Meslek Lisesi mezunlarını kendi alanlarındaki tercihlerinde destekliyoruz." şeklinde konuştu.