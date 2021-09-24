TÜBİTAK 2237-A ‘’Doğa ve Sanat Eğitimi’’ Tamamlandı

Türkiye'nin her yerinden başvuruların kabul edildiği etkinlikte, fen, güzel sanatlar ve eğitim fakülteleri olmak üzere 24 üniversiteden 45 katılımcıya yer verildi. Yürütücülüğünü Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.Utku GÜNER’in yaptığı etkinlikte, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Fulya Dilek Gökalp, Prof. Dr. Volkan Aksoy, Doç. Dr. Utku Güner, Doç. Dr. Burhan Şen, Doç. Dr. Mitat Aydoğdu ve Dr. Hüseyin Ersoy, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi üyesi Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi üyesi Doç. Dr. İsmail Tetikçi, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi üyesi Doç. Dr. Pınar Göç Rasgele ve Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi üyesi Doç. Dr. Hikmet Sürmeli yer aldı.Etkinliği yerel düzenleme kurulunda etkinliğin planlanmasından tamamlanmasına kadar olan süreçte İstanbul Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu okul müdürü Mustafa ELİBOL ve Aslıhan DİKMEN yer aldı.

Etkinlikte katılımcılara alanında uzman kadro tarafından ''Doğa ve Sanat'' konulu dersler verildi. Kapanış programda etkinlik yürütücüsü Prof.Dr.Utku GÜNER ‘’Bu etkinlikle birlikte en başarılı bilimsel zihinlerin sanatsal düşündüğünü ve en başarılı sanatçıların bilimsel yönteme benzer bir süreç izlediğini ve fikir ve çalışmalarının estetik yargı ve duyguların yanı sıra niyet ve zeka tarafından yönlendirildiğini fark ettik. Doğayı bilim olmadan anlayamayız, aynı zamanda sanat olmadan doğru anlamamız ve yorumlamamız mümkün değil. Katılımcılarımız doğa ve sanat ilişkisini farklı yönleriyle öğrenmiş oldu.’’ dedi.