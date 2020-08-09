Üniversite destekli lise Almanya’da eğitime başlıyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de sekiz yıl önce üniversite kampüsü açan Bahçeşehir Üniversitesi, şimdi de Mentora Gymnasium’un kapılarını, öğrencilere açıyor. 10 Ağustos’tan itibaren eğitime başlayacak lise, eyalet eğitim müfredatını uygulayacak.

Almanya’daki eğitim yatırımlarına devam eden BAU Global, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Berlin’de Eğitim Senatörlüğü’nün lisansıyla Mentora Gymnasium’u hizmete açtı. Ülkede ilk kez yüksek akademik eğitim ile lise eğitimini aynı çatı altında buluşturacak olan Mentora Gymnasium’da, hem Berlin International Üniversitesi’nin sunduğu imkanlardan yararlanılacak hem de Almanya’daki en yüksek lise diploması olan Abitur’a sahip olma fırsatı sunulacak.

Üniversite ile entegre ilk lise

Lisenin, Berlin International Üniversitesi ile aynı yerleşkede faaliyet göstereceğini dile getiren BAU Global Başkanı Enver Yücel, “Mentora Gymnasium, öğrencilerine Abitur diploması veren bir lisedir. 7’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar eğitim verecek. Eğitim dili Almanca olacak. Almanca’nın yanı sıra Türkçe, İngilizce ve İspanyolca dersleri de vereceğiz. Lisemizin üniversite yerleşkesinde bulunması nedeniyle öğrenciler üniversitedeki profesörlerden de dersler alacak ve beraber projeler yapacak. Bu bağlamda Berlin’de üniversite ile entegre ilk lise olma özelliği taşıyor. Bilindiği üzere Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın, Abitur yapma oranı oldukça düşük. Bu bağlamda Mentora Gymnasium, Almanya’da yaşayan Türk öğrenciler için uluslararası standartlarda eğitim görecekleri, Abitur alacakları ve ek derslerle Türkçelerini geliştirecekleri bir lise olacaktır” dedi.

Sınıflar 20 kişilik

Enver Yücel, eğitimde başarıyı teşvik eden ve sosyal eşitliğe önem veren bir anlayışla hizmet sunacak Mentora Gymnasium’un, ilk yılında olmasına rağmen başarılı öğrencilere burs vereceğini söyleyerek, “10 Ağustos itibariyle kapılarımızı öğrencilere açıyoruz. Bu yıl 7’nci ve 8’inci sınıflarla lise eğitimi başlayacak. Sınıflarımız, maksimum 20 öğrencinin ders göreceği şekilde tasarlandı. Hem ülkemiz hem de Almanya için hayırlı olsun” diye konuştu.