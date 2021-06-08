Vizyon 2123 “Yaz UZAY Okulu” başlıyor

İnsanlığın uzayda yaşadığı bir geleceği inşa edecek ve yönetecek liderler ve bilim insanları yetiştirme vizyonu ile hazırlanan “Yaz UZAY Okulu” öğrencilerini bekliyor.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından organize edilen ve her yıl farklı içeriklerle hazırlanması planlanan “Yaz UZAY Okulu” başlıyor. Birçok farklı bilim alanında oluşturulan dersler 5-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
“Uzayın derinliklerinde bir hayat kurgulamaya ne dersin?” diyerek katılımcılarına çağrıda bulunan “Yaz UZAY Okulu” için İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Back to the Future, Star Trek, Star Wars ve Interstellar gibi sinema yapıtlarından etkilenerek büyüsüne kapıldığımız uzayda yaşam fikriyle her geçen gün daha da heyecanlanıyoruz. İnsanlığı evrenin derinliklerine götürecek fikrin açık ve erişilebilir olacağı günü bekleyerek bilgimizin sınırlarını zorlamaya devam ediyoruz.
63 uluslararası akredite programlı, THE Kaliteli Eğitim (SDG4) sıralamasında Dünya 24’üncüsü Türkiye 1’incisi, QS EECA 2021 sıralaması ’Uluslararası Akademisyen’ kategorisinde 58’inci olan İGÜ’de üniversite deneyimine bu yaz başla!
İnsanlığın geleceğinin iş, devlet ve inovasyon liderleri nasıl yetiştirilir? Uzayda keşfedilecek zeki yaşam formlarıyla ilişkilerimizi düzenleyecek kanunları kim hangi kriterlere göre nasıl yapacak?
Marsta kurulan insan yerleşim kolonisine yapılacak 6 ay sürecek uzay yolculuğunda kabin hizmetleri nasıl planlanır vb. soruların yanıtlarını İGÜ Yaz Uzay Okulu’nda bulacaksın. İGÜ Yaz Uzay Okulu’nda sizleri Vulcan selamı ile selamlıyor; insanlığı başka galaksilere götürecek ilhamı, aşkı, bilimi, teknolojiyi geliştirecek lider adaylarını bekliyoruz!”
İGÜ Yaz UZAY Okulu kapsamında verilecek dersler ise şu şekilde sıralanıyor:
“Uzay- Zaman: Kozmik Okyanus
Işık Hızına Doğru: Uzay Araçları Tasarımı ve Mühendisliği
Gökcisimlerinde ve Uzay Boşluğunda Ev Okul Üs Fabrika İnşaatı
Samanyolu Galaksisi ve Ötesinde Havacılık Yönetimi
Uzay ve Yapay Zeka: R2D2, Mr. Data ve Ötesi
Gökcisimlerinde Üretim, Yönetim ve İşletmecilik
Pasaport Gerekli mi? Sivil ve Askeri Uzay İstasyonlarının Sevk ve İdaresi
Uzayın İdaresi ve Siyaseti: Gezegen Mahkemesi, Galaksi Polisi, Intergalaktik Senato Seçimleri
Uzay Yarışı, Yatırımları ve Ekonomisi
Gelecek Şimdi: Sinemayla Geleceğe Işınlanma
Uzay Yolculuğunun Akıl ve Duygu Dünyası
Evrenin Çocuklarını Yetiştirmek
İlk Temas: Zeki Yaratıklarla İletişim
Tatilde Hangi Gezegendesin? Uzay Turistleri
6 Ay Uyumak İster misiniz? Gezegenler Arası Seyahatin Kabini ve Yolcu Hizmetleri
Gezegenler Arası Yolculuğun Mutfağı ve Yemek Menüsü: Uzayda Gıda, Üretim, BeslenmeUzay Sporları: Galaksiler Arası Olimpiyatlara Hazırlık.”