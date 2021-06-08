Vizyon 2123 “Yaz UZAY Okulu” başlıyor

İnsanlığın uzayda yaşadığı bir geleceği inşa edecek ve yönetecek liderler ve bilim insanları yetiştirme vizyonu ile hazırlanan “Yaz UZAY Okulu” öğrencilerini bekliyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından organize edilen ve her yıl farklı içeriklerle hazırlanması planlanan “Yaz UZAY Okulu” başlıyor. Birçok farklı bilim alanında oluşturulan dersler 5-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“Uzayın derinliklerinde bir hayat kurgulamaya ne dersin?” diyerek katılımcılarına çağrıda bulunan “Yaz UZAY Okulu” için İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Back to the Future, Star Trek, Star Wars ve Interstellar gibi sinema yapıtlarından etkilenerek büyüsüne kapıldığımız uzayda yaşam fikriyle her geçen gün daha da heyecanlanıyoruz. İnsanlığı evrenin derinliklerine götürecek fikrin açık ve erişilebilir olacağı günü bekleyerek bilgimizin sınırlarını zorlamaya devam ediyoruz.

63 uluslararası akredite programlı, THE Kaliteli Eğitim (SDG4) sıralamasında Dünya 24’üncüsü Türkiye 1’incisi, QS EECA 2021 sıralaması ’Uluslararası Akademisyen’ kategorisinde 58’inci olan İGÜ’de üniversite deneyimine bu yaz başla!

İnsanlığın geleceğinin iş, devlet ve inovasyon liderleri nasıl yetiştirilir? Uzayda keşfedilecek zeki yaşam formlarıyla ilişkilerimizi düzenleyecek kanunları kim hangi kriterlere göre nasıl yapacak?

Marsta kurulan insan yerleşim kolonisine yapılacak 6 ay sürecek uzay yolculuğunda kabin hizmetleri nasıl planlanır vb. soruların yanıtlarını İGÜ Yaz Uzay Okulu’nda bulacaksın. İGÜ Yaz Uzay Okulu’nda sizleri Vulcan selamı ile selamlıyor; insanlığı başka galaksilere götürecek ilhamı, aşkı, bilimi, teknolojiyi geliştirecek lider adaylarını bekliyoruz!”

İGÜ Yaz UZAY Okulu kapsamında verilecek dersler ise şu şekilde sıralanıyor:

“Uzay- Zaman: Kozmik Okyanus

Işık Hızına Doğru: Uzay Araçları Tasarımı ve Mühendisliği

Gökcisimlerinde ve Uzay Boşluğunda Ev Okul Üs Fabrika İnşaatı

Samanyolu Galaksisi ve Ötesinde Havacılık Yönetimi

Galakside Ne Nereden Nasıl Temin Edilir? Uzayda Lojistik Yönetimi

Uzay ve Yapay Zeka: R2D2, Mr. Data ve Ötesi

Gökcisimlerinde Üretim, Yönetim ve İşletmecilik

Pasaport Gerekli mi? Sivil ve Askeri Uzay İstasyonlarının Sevk ve İdaresi

Uzayın İdaresi ve Siyaseti: Gezegen Mahkemesi, Galaksi Polisi, Intergalaktik Senato Seçimleri

Uzay Yarışı, Yatırımları ve Ekonomisi

Gelecek Şimdi: Sinemayla Geleceğe Işınlanma

Uzay Yolculuğunun Akıl ve Duygu Dünyası

Evrenin Çocuklarını Yetiştirmek

İlk Temas: Zeki Yaratıklarla İletişim

Tatilde Hangi Gezegendesin? Uzay Turistleri

6 Ay Uyumak İster misiniz? Gezegenler Arası Seyahatin Kabini ve Yolcu Hizmetleri

Gezegenler Arası Yolculuğun Mutfağı ve Yemek Menüsü: Uzayda Gıda, Üretim, Beslenme

Uzay Sporları: Galaksiler Arası Olimpiyatlara Hazırlık.”