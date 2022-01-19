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Yenişehir ve Orhaneli’de eğitime kar engeli

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Bursa’nın Yenişehir ve Orhaneli ilçelerinde yoğun kar yağışının ardından eğitime 1 gün ara verildi.

Yenişehir ve Orhaneli’de eğitime kar engeli
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Bursa’nın Yenişehir ve Orhaneli ilçelerinde yoğun kar yağışının ardından eğitime 1 gün ara verildi.

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Bursa’nın Yenişehir ve Orhaneli ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Yenişehir Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan bilgiye göre, ilçemiz genelinde etkili olması beklenen kar maksadıyla ilçemiz genelinde 19 Ocak 2022 Çarşamba günü tüm kademelerde eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilçemiz genelinde kamu kurum ve kurulumlarında çalışan hamile ve engelli personel de 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

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