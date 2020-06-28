banner3088

YKS’nın 2. oturumunu tamamlayan öğrenciler sınavdan çıkmaya başladı

YKS'NİN ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) OLAN VE SAAT 10.15'TE BAŞLAYAN 2. OTURUMUNU BİTİREN ÖĞRENCİLER SALONDAN ÇIKMAYA BAŞLADI.

YKS’nın 2. oturumunu tamamlayan öğrenciler sınavdan çıkmaya başladı

YKS’nin Alan Yeterlilik Testi (AYT) olan ve saat 10.15’te başlayan 2. Oturumunu bitiren öğrenciler salondan çıkmaya başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (TYT) olan ve saat 10.15’te başlayan 2. Oturumunu bitiren öğrenciler salondan çıkmaya başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü’nde yapılan 2. Oturumunu bitiren öğrenciler çıkış yapmaya başladı.

Saat 13.00’te tamamlanacak ikinci oturumun ardından YKS’nin 3. Oturumu ise 15.15’te başlayacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sınava geç kalarak “akraba kurbanı oldum” dedi,...
Sınava geç kalarak “akraba kurbanı oldum” dedi,...
  1. EĞİTİM

banner3205

banner3196

banner3550

banner3211