YKS’nın 2. oturumunu tamamlayan öğrenciler sınavdan çıkmaya başladı

YKS’nin Alan Yeterlilik Testi (AYT) olan ve saat 10.15’te başlayan 2. Oturumunu bitiren öğrenciler salondan çıkmaya başladı.
Saat 13.00’te tamamlanacak ikinci oturumun ardından YKS’nin 3. Oturumu ise 15.15’te başlayacak.
YKS'NİN ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) OLAN VE SAAT 10.15'TE BAŞLAYAN 2. OTURUMUNU BİTİREN ÖĞRENCİLER SALONDAN ÇIKMAYA BAŞLADI.
YKS’nin Alan Yeterlilik Testi (AYT) olan ve saat 10.15’te başlayan 2. Oturumunu bitiren öğrenciler salondan çıkmaya başladı.
Saat 13.00’te tamamlanacak ikinci oturumun ardından YKS’nin 3. Oturumu ise 15.15’te başlayacak.