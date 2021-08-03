Adjust, Salesforce Marketing Cloud ile iş birliği yaptı

Adjust, kurumsal bulut pazarı Salesforce AppExchange’te Salesforce Marketing Cloud ile yaptığı iş birliğini duyurdu.
Ortaklığı değerlendiren Adjust’ın Partnerlikler Direktörü Lokesh Bidhan, "Şirket ile olan iş birliğimiz, dünya çapındaki şirketlerin büyümelerine güç katabilecek çözümler geliştirebileceğimiz anlamına geliyor. Ana odağımız, kullanıcı yolculuğunun tamamı hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamak ve yeni işbirliğimiz ile bunu dünyanın dört bir yanındaki daha çok şirket ile gerçekleştirebileceğiz" şeklinde konuştu.Salesforce AppExchange Genel Müdürü Woodson Martin ise şöyle konuştu: "İş birliği yaptığımız şirket, ayrıntılı ölçümleme ve analitik yetenekleri ile müşteriler için dijital dönüşümü hızlandırdığından AppExchange’de aramıza katılması bizim için büyük bir kazanç. AppExchange, partnerlerimizin müşteri başarısını artırmaları adına en yeni çözümleri geliştirmelerini sağlamak için sürekli olarak gelişiyor."