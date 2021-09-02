Akkim, tekstil odaklı sürdürülebilirlik denetiminde birinci oldu

Akkim, tekstil kimyasallarının ’Sıfır Zararlı Atık’ kapsamında değerlendirip ilerletilmesini sağlayan ZDHC belgelendirme programına katıldı. Kademe 3 denetimini tamamlayan şirket, 93,94 puan aldı.

Yaşanabilir dünya adına sorumlu üretim-tüketim anlayışının yaygınlaştığı bu dönemde, şirketlerin önceliği sürdürülebilir olma yönünde ilerliyor. Endüstriyel üretimde, çevre ve insan sağlığı hassasiyetine verilen önem artarken uluslararası kuruluşların denetimleriyle firmaların bu alandaki performansı ölçülüp kamuoyuna duyuruluyor. Akkim Kimya, Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Zararlı Atık (Zero Discharge of Hazardous Chemicals-ZDHC) belgelendirme programına katılarak denetimden geçti. Şirket, tekstil kimyasallarının değerlendirildiği ZDHC denetiminde 93,94 puanla önemli bir başarı elde etti. Denetimde yer alan Üretimde Kullanımı Kısıtlı Maddeler Listesi’ndeki kimyasalların uygunluk kontrol ve testleri tamamlanıp ürün güvenli bağımsız bir kuruluş tarafından onaylanmış oldu.

“Çevre ve insan sağlığı birinci öncelik”

Şirketin iş modelinin merkezinde ürünlerin çevre ve insan sağlığına etkilerinin değerlendirilmesi olduğunu söyleyen Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, “Bu alandaki güncel ulusal ve uluslararası standartları takip ederek istisnasız uyguluyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimize güvenilir bir çözüm ortaklığı sunuyoruz. Çalışmalarımız sayesinde ZDHC denetiminden Türkiye birinciliğiyle ayrılmak mutluluk verici” dedi.

Sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen şirket aynı zamanda, tekstil sektörü için güvenli kimyasal tedariki kriterlerini belirleyen Global Organik Tekstil Standardı (GOTS) sertifikasyonuna sahip. Ayrıca tekstil endüstrisinin sürdürülebilir hedeflere doğru hareket etmesine yardımcı olan standartlardan biri olan “Bluesign” sistem ortakları arasında bulunan şirket, EcoVadis sürdürülebilirlik derecelendirmesindeki Altın bilinirlik seviyesini Platin seviyesine yükseltmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.