Mersin’in Gülnar ilçesinde bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışmalar sürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Maxim Kucherenko, "Bu yılın sonunda önemli bir aşamaya geleceğimizi söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıl için güvenlik sisteminin önemli bir unsuru olan kor tutucunun kurulumu planlanıyor. Bu yılın sonuna kadar dördüncü güç ünitesi için inşaat lisansını alacağız" dedi.

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışmalar devam ediyor. TEKNOFEST’in son gününde şirketin standında açıklamalarda bulunan Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Maxim Kucherenko, santralin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Kucherenko, "Birinci güç ünitesinde teknolojik ekipmanların kurulumu yapıldı. Bu yılın sonunda önemli bir aşamaya geleceğimizi söyleyebiliriz. Çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. İkinci güç ünitesinde ise ana ekipmanların gelmesini bekliyoruz. Bu ekipmanların kurulumu için hazırlıklar devam ediyor. Üçüncü güç ünitesinde inşaat çalışmaları da devam ediyor. Önümüzdeki yıl için güvenlik sisteminin önemli bir unsuru olan kor tutucunun kurulumu planlanıyor. Dördüncü güç ünitesinde ise şu anda hafriyat çalışmaları sürüyor. Bu yılın sonuna kadar dördüncü güç ünitesi için inşaat lisansını alacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde santrale gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten de bahseden Kucherenko, "Ziyaret çok güzel tamamlandı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a projede gelinen noktayla ilgili detaylı bilgiler verildi" dedi. Kucherenko, "Ana teknolojik ekipmanların kurulumu, pompa istasyonları ve diğer yardımcı bina ve yapıların kurulumu gibi çalışmalarda devam ediyor" dedi.

Öte yandan şirketin önemli birimlerinde görev alan Türk mühendislerde yaptıkları çalışmalar ve gördükleri eğitimler ile projeye destek veriyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. Hazırlık ve Onarım Birimi Uzmanı Yusuf Kılıç, "2012 yılında projeden haberdar oldum. Katılmamın asıl sebebi ülkeme nükleer teknolojinin getirilmesinde katkıda bulunmaktı. Bu sebepten dolayı bu heyecanlı sürece katılmaya karar verdim" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Radyasyon Güvenliği Birimi Uzmanı Özlem Arslan, "Rusya’da altı buçuk yıllık bir staj imkanımız oldu. Bunun dışında AtomEXPO gibi bir çok fuara katılma imkanım oldu. Öğrendiğimiz teorik bilgileri pratiğe döktük. Ruslar ile beraber gelecekte nasıl çalışırız bunu burada deneyimlemiş olduk" diye konuştu.

Sahada çalışmalar yapan Nükleer Enerji Mühendisi’i Burak ve Canan Alatlı çifti de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Akkuyu Nükleer A.Ş. İşletmeye ve Devreye Alma Birimi Baş Uzmanı Burak Alatlı, "Bu projenin yapılacağını duyduğumda hemen başvurdum ve sınavları başarıyla verdikten sonra Rusya’ya davet edildim. Orada Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçisi sürekli bizimle ilgilendi ve destek oldular. Sonrasında eşim olacak insanı oraya davet etmeye karar verdim. O da benden bir sene sonra Rusya’ya geldi" dedi.

Şirketin Mühendislik ve Teknik Destek Birimi Uzmanı Canan Alatlı ise, "Atom teknolojisiyle birlikte değişen insanların gerçek hikayesini ele almak ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefine ulaşmak için nükleer teknolojinin önemini göstermeyi sağlamak istiyoruz. Bizde Türkiye temsilcisi olarak kızımızla birlikte bu projede yer aldık" dedi.

Rosatom tarafından Nisan 2021’de hayata geçirilen ’İnsanlık için Atom-Atoms For Humanity’ girişimi, nükleer teknolojinin değişimini önemli örneklerle anlattığı belirtiliyor. Projede; Mısır, Türkiye, Finlandiya, Fransa, Bulgaristan, Beyaz Rusya ve Rusya’dan insanların hikayeleri yer alıyor.