Akmerkez’de 33 milyon TL değerindeki büro yarı fiyatına icradan satışa çıkarılacak

Türkiye’nin ilk alışveriş merkezlerinden biri olan Akmerkez’de 33 milyon TL değerindeki büro yarı fiyatına icradan satışa çıkacak.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en eski alışveriş merkezlerinden biri olma özelliğine sahip olan Akmerkez’de 33 milyon TL değerindeki (bürüt) 876 metrekarelik büro, icradan yarı fiyatı olan 16 milyon 500 bin TL’den satışa çıkacak. İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre E3 blok 12. katta bulunan bağımsız bölüm, 2 Eylül günü saat 10.35’de İstanbul 10. İcra Müdürlüğü tarafından açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.

İcra uzmanı Caner Çakı, satışa çıkacak olan büronun İstanbul’un en değerli yerlerinden biri olan Akmerkez’de yer aldığını belirterek, “33 milyon TL değerindeki büro konumu itibarıyla cazibe merkezlerinden birinde yer alıyor. Bu yapılacak olan ihalede açık arttırma 16 milyon 500 bin TL’den başlayacak. Yatırımcılar için büyük fırsat olacağını düşünüyorum. Yatırımcılar genellikle icradan araç, arsa, iş yeri ve konut gibi alımlarda yüzde 50 ila 20 arasında değişen kar yapma fırsatı bulabiliyor” ifadelerini kullandı.