Akmerkez’de 33 milyon TL değerindeki büro yarı fiyatına icradan satışa çıkarılacak

Türkiye’nin ilk alışveriş merkezlerinden biri olan Akmerkez’de 33 milyon TL değerindeki büro yarı fiyatına icradan satışa çıkacak.
İcra uzmanı Caner Çakı, satışa çıkacak olan büronun İstanbul’un en değerli yerlerinden biri olan Akmerkez’de yer aldığını belirterek, “33 milyon TL değerindeki büro konumu itibarıyla cazibe merkezlerinden birinde yer alıyor. Bu yapılacak olan ihalede açık arttırma 16 milyon 500 bin TL’den başlayacak. Yatırımcılar için büyük fırsat olacağını düşünüyorum. Yatırımcılar genellikle icradan araç, arsa, iş yeri ve konut gibi alımlarda yüzde 50 ila 20 arasında değişen kar yapma fırsatı bulabiliyor” ifadelerini kullandı.