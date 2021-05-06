Anneler Günü’ne özel indirimler başladı

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj’da Anneler Günü’ne özel yüzde 40’a varan indirim kampanyası başlatıldığı açıklandı.
Toplam 163 farklı üründe geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen Turkcell Pasaj müşterilerine ücretsiz kargo fırsatıyla peşin fiyatta indirimler ve tarifeye ek ödeme avantajı sunuluyor. Kampanya kapsamında İstanbul içi seçili ürünlerde 24 saatte teslimat opsiyonu da mevcut.Platformdaki birçok üründe ortalama kargoya verilme süresi 1 iş günü. Satın alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu yenilenebilir karton ambalajlarda teslim ediliyor.