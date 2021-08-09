ATM’ler üzerinden yapılan EFT ücretleri artırıldı

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2021, 11:02

İşlem tutarı bin TL’nin altındaki EFT işlemlerinin ATM’den yapılması halinde alınan ücret 2 TL’den 4 TL’ye çıkarıldı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere İlişkin usul ve esaslarda değişiklik yapan tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Bankaların ATM’leri üzerinden yapılan EFT ücretleri artırıldı. İşlem tutarı bin TL’nin altındaki EFT işlemlerinin ATM’den yapılması halinde alınan ücret 2 TL’den 4 TL’ye çıkarıldı. EFT işlem tutarının bin TL ile 50 bin TL arasında olması halinde alınacak ücretlerden 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirtilen tutarlardan 5 TL olanı 8 TL olarak güncellendi.