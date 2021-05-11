Bahreynli havayolu şirketinden İstanbul’a 14 ay sonra ilk uçuş

Bayreyn’in ulusal havayolu şirketi GulfAir, Korona virüs nedeniyle geçtiğimiz yıl ara verdiği Türkiye uçuşlarına yeniden başladı. İstanbul Havalimanı’na 14 ay sonra gelen ilk uçak, törenle karşılandı.

Covid-19 nedeniyle geçtiğimiz yıl dünyada birçok ülke korona virüs tedbirleri kapsamında, diğer ülkelerle olan uçuşlarını durdurmuş yada sınırlandırmıştı. Vaka sayılarının takibi ve aşılamaların artmasına bağlı olarak ülkeler bu karalarda zaman zaman güncellemelere gidiyor. Bu kapsamda korona virüs nedeniyle geçtiğimiz yıl İstanbul uçuşlarının durduran Bahreyn’in ulusal havayolu şirketi GulfAir, 14 ay sonra yeniden İstanbul seferlerini başlattı.

İlk sefer anısına apronda iki ülkenin bayrakları açıldı

Uzun bir ara sonrası GF 43 sefer sayılı ilk tarifeli uçuşunu gerçekleştiren havayolu şirketinin Airbus A320 tipi yolcu uçağı, saat 13.30’te İstanbul Havalimanı’na ulaştı. İnişin akabinde terminale yanaşan uçağın kabin ekipleri, havayolu şirketine yeri hizmeti veren TGS(Turkish Ground Services) personelleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Havayolu şirketinin kabin ekipleri ilk uçuşun anısına aprona inerek uçağın önünde Türkiye ve Bahreyn bayrakları açtı.

Yeniden uçuşlarını başlatan havayolu şirketi, Salı ve Cumartesi günleri olmak üzere İstanbul Havalimanı’na haftada iki gün karşılıklı olarak sefer düzenleyecek.