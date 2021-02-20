Bambi Yatak yumuşaklık derecesi ayarlanabilir yatağını piyasaya sundu

Bambi Yatak, Comfort Balance Teknolojisi ile ürettiği yumuşaklık derecesi ayarlanabilen yatağı piyasaya sundu.

Bambi Yatak, farklı vücut yapılarına sahip çiftlerin uyku esnasında yaşadıkları sorunlara çözüm olmak için Comfort Balance teknolojisiyle tasarlanan Multi Sleep Yatak’ı geliştirdi. Multi Sleep, tasarımında bulunan 54 farklı bağımsız modüler silindir ile yatağı istenilen sertlikte ayarlamaya olanak tanıyor. Bambi Yatak’ın piyasaya sunduğu Multi Sleep, çiftlerin isteğine göre tasarlanmış ve yatak sertliği bölgesel olarak ayarlanabilme özelliğine sahip.

Türkiye yatak pazarının önemli temsilcilerinden Bambi Yatak, çiftlerin uyku kalitelerinde etkili olan yatak seçimlerini araştırdı. Araştırmaya göre çiftler, iki tarafı da mutlu edecek bir yatak olsa tercih edeceklerini söyledi. Aynı araştırmada çiftler, aldıkları yatağın sertlik ve yumuşaklık derecesinden pişman olduklarını; yine çiftlerin yüzde 39’u ise hatalı yatak seçimleri nedeniyle rahatsızlık yaşadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 57’si ise bir yıl dolmadan yatak tercihinden dolayı ağrı ve benzeri şikayetlerin ortaya çıktığının altını çizdi. Bu bilgiler ışığında harekete geçen Bambi Yatak, ileri teknoloji kullanarak çiftlerin uyku esnasında yaşadıkları sorunlara çözüm sunmak için Multi Sleep’i geliştirdi.

Bambi Yatak’ın geliştirdiği yeni ürüne ilişkin açıklama yapan Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, "Uzun bir Ar-Ge sürecinin ardından Multi Sleep’i tüketicilerle buluşturduk. Bambi Yatak olarak araştırma şirketleriyle birlikte yaptığımız araştırmalar sonucunda tüketicilerin sıkıntılarının, ihtiyaçlarının neler olduğunu öğrendik. Ardından Ar-Ge çalışmalarımızla Multi Sleep’i geliştirdik. Comfort Balance sistemiyle tasarladığımız bu yeni nesil ürün, dünyada ilk ve tek olma özelliğiyle insanların yıllardır en büyük sorunlarından biri olan doğru yatak seçimini başaramadıkları için yaşadıkları sıkıntılara son verecek. Aynı zamanda da farklı vücut yapılarına sahip çiftlerin istedikleri sertlikte bir yatakta yatmasını sağlayacak" dedi.