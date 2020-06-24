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Benzine zam

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK ŞEKİLDE BENZİNİN LİTRE SATIŞ FİYATINA 12 KURUŞ ZAM YAPILDI.

Benzine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul’da 6,39 liradan 6,51 liraya, Ankara’da 6,45 liradan 6,57 liraya, İzmir’de ise 6,45 liradan 6,57 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 18:10
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