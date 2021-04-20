Beyaz eşya satışlarında olumlu seyir sürüyor

Beyaz Eşya satışları 2021 yılının ilk 3 ayında artmaya devam etti. Toplam beyaz eşya satışları Ocak-Mart ayları arasında 2020 yılının aynı dönemine oranla yüzde 29 oranında arttı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2021 yılının ilk çeyreğinde sektörde yaşanan gelişmeleri düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine ilişkin genel durum ve sektöre etkilerini aktardı. Türkiye beyaz eşya sektörünün yılda 4,5 milyar dolar civarında ihracat yapan ve yaklaşık 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veren lokomotif bir sektör olduğunu söyleyen Dinçer, üye firmaların 2020 yılında 22 milyon adet beyaz eşya ihracatı gerçekleştirmeyi başardığını belirtti.

Türkiye beyaz eşya sektörünün küresel rekabet gücünü koruyabilmek ve ihracat seviyesini daha da yukarılara taşıyabilmek adına atılması gereken adımların olduğunu vurgulayan Dinçer, "Paris Anlaşması’nın stratejik öncelik olarak belirlenmesi önem taşıyor. Çin başta olmak üzere ülkeler karbon nötr olma hedeflerini açıklıyor. ABD’nin Paris Anlaşması’nı tekrar gündemine aldığını, AB’nin ticaret politikalarında Paris Anlaşması’na uyumu bir ön şart olarak konumlandırdığını biliyoruz. Paris Anlaşması’nın onaylanması ülkemizin ihracat rekabetçiliğinin devamı açısından önemli olacaktır" dedi.

"Pandemi sonrası ülkemiz açısından yeni fırsatlar doğabilir"

Türkiye’nin Avrupa’nın bir numaralı beyaz eşya üreticisi olduğunun altını çizen Dinçer, “Pandemi sonrası ülkemiz açısından yeni fırsatlar doğabilir. Güçlü Ar-Ge’si ve yan sanayi, nitelikli iş gücü ile ülkemizi dünya beyaz eşya üretiminin teknoloji üssü haline getirebiliriz" diye konuştu.

2021 yılının TÜRKBESD’e üye firmalar için çok olumlu başladığını ifade eden Dinçer, “Yılın ilk çeyreğinde memnuniyet verici sonuçlar elde ettik. Özellikle Türkiye’deki satışlarımızda çok başarılı bir ivme söz konusu. Ocak-Mart arasında geçen yıl aynı döneme göre iç satışlarımız yüzde 40 oranında arttı. İhracatımız da aynı dönemde yüzde 26 oranında arttı. İç satış ve ihracat olmak üzere 6 ana ürün grubundaki toplam satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 8 milyon 521 bin 513 adet olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semir Kuseyri de sektörün dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyon alt yapısına dikkat çekti. Covid-19 ile dijitalleşmenin olağanüstü şekilde hızlandığını belirten Kuseyri, “Uluslararası rekabet gücümüzü korumak adına sektörümüzün de hızlı bir şekilde dijitalleşmesi gerekiyor. Üretim süreçlerinin dijitalleştiği, robotik teknolojiler, Nesnelerin İnterneti, veri analitiği, yapay zeka, bulut teknolojiler ve siber güvenlik konularının kritik hale geldiği bir dönüşüm süreci içerisindeyiz. Sektör olarak Avrupa’nın otomasyon seviyesi en yüksek üretim tesislerine sahibiz. Dijitalleşmeyi tüm ekosistemimize yaymak ve dijital dönüşümün gerektirdiği iş gücü dönüşümünü gerçekleştirmek en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Devletimizin dijitalleşme ve Ar-Ge alanında sağlayacağı teşvikler sektörümüzü küresel ölçekte daha da ileriye taşımak adına çok kıymetli olacaktır. Üye firmaların Mart ayındaki iç satışları geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 26, ihracatı yüzde 42, üretimi yüzde 43 oranında arttı” dedi.