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Bu lahmacun hem ucuz hem de sağlıklı

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Bursa’da veganlar için üretilen etsiz lahmacun hem sağlıklı hem de ucuz olunca herkes tarafından rağbet görüyor.

Bu lahmacun hem ucuz hem de sağlıklı
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Bursa’da veganlar için üretilen etsiz lahmacun hem sağlıklı hem de ucuz olunca herkes tarafından rağbet görüyor.

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Fırın işletmecisi Serkan Erötcü, veganlar için mantar, mısır, patlıcan, ıspanak, pırasa ve zeytin kullanarak etsiz lahmacun yapıp ismini de vegancun, koydu. Et kullanılmadığı için fiyatı da uygun olan vegancun, sadece veganlar tarafından değil, her kesimden büyük rağbet gördü. Altıparkmak Caddesi üzerindeki pidecide yapılan vegancuna talep her gecen gün artıyor.

Veganlar için böyle bir pide ürettiklerini ifade eden Serkan Erötcü, "Sağlıklı ürün yaptık. Pandemi sürecinde insanların hem evde oluşları hem de sağlıklarına önem vermelerinden dolayı ürünlerimizi yenilemeye karar verdik. Lahmacun yiyen arkadaşlarımızdan sağlıklı lahmacun yapın isteği geldi. Biz de vegancun diye bir ürün yaptık. Et kullanmayarak mantar, mısır, patlıcan, ıspanak, pırasa ve zeytin kullanarak vegancunu ürettik. Bu ürün sağlıklı olduğu kadar etli lahmacuna göre fiyatı yüzde 15 daha uygun. Lezzeti güzel; fiyatı da uygun olunca herkes tarafından rağbet gördü. Vegancunu işyerimizde 12,5 liradan satıyoruz" dedi.

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