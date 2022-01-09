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Bulgar turistler yeniden Edirne’ye akın etti

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EDİRNE (İHA) – Edirne’de esnafın yüzü, bu hafta Bulgaristan’dan gelen turistlerle yeniden güldü.

Bulgar turistler yeniden Edirne’ye akın etti
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EDİRNE (İHA) – Edirne’de esnafın yüzü, bu hafta Bulgaristan’dan gelen turistlerle yeniden güldü.

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Yılbaşı öncesi tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayıp tatile çıkan Bulgar vatandaşlar, tekrardan kente gelmeye başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne’de Bulgar turist yoğunluğu yaşanırken, esnafın da yüzü güldü. Turistler, giyimden gıdaya, mobilyadan ev eşyasına kadar birçok ihtiyacını Edirne’de karşıladı, bavullarını doldurup geri döndü.

Bazı Bulgar turistler fiyatların daha önceki zamanlara göre arttığını söyledi.

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