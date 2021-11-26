ÇCSİB 2021 yıl sonu için 5 milyar dolar ihracat hedefi açıkladı

ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, 2021 yıl sonu hedeflerini de 5 milyar dolar olarak açıkladı.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından 3. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni düzenlendi. Açılış konuşmalarını Ticaret Bakan Yardımcısı R. Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz’in yaptığı ödül töreninde 11 alt sektörde 71 ödül takdim edildi. “En Fazla İhracat Yapan Firmalar”, “En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma” ve “İhracatını En Fazla Artıran Firma” kategorilerinde verilen ödüllerin ardından etkinlik gala yemeği ile son buldu.

“Demir yolundan daha fazla yararlanmamız lazım”

Türkiye’nin genel ihracatının yüzde 60’ını deniz yolu ile yapıldığını vurgulayan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Yüzde 30’u karayoluyla. Avrupa Birliği ile olan ihracatımız ise yüzde 38’i karayoluyla yapılıyor. Karayolu diyincede karşımıza Kapıkule, Hamzabeyi ve İpsala geliyor. Kapıkuleden günde ortalama bu sene bin 138 araç çıkartmışız. Bu rakam 2018 yılında 808’di. Bizim hedefimiz bunları bin 400’lere taşımak. Bulgarlardan da söz almak için uğraşıyoruz. Bu rakam yüzde 20’lik bir artışı gösteriyor. Hamzabeyli’de günde 760 küsür araç çıkarıyoruz burada ki artış ise yüzde 50. İhracatımız o kadar arttı ki ister istemez kuyruklar oluyor sınırlarda. Günde bin 350 araç geliyor bin 200 araç çıkıyor. Dolayısıyla bunu bin 400 seviyelerine çıkartmamız gerekiyor. Ayrıca alternatif yolları da aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bunlar ise RO-RO’lar, ve Demir yolu. Demir yolundan daha fazla yararlanmamız lazım. Önümüzde ki dönemlerde bunlara da çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Üç sektörün son 10 yılda ülkeye kazandırdığı net cari fazla 25 milyar dolara yakın”

2020 yılında yüzde 8 büyüme ile 4 milyar dolarlık ihracata ulaştıklarını ifade eden ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, “Pandeminin ilk yılında yakaladığımız başarı, daha büyük hedefler belirlememizin önünü açtı. Bu yılın ilk 10 ayı itibarıyla 4 milyar dolar ihracata ulaşmış bulunuyoruz. Son iki ayda büyümemize büyüme katarak, 5 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan çimento, cam ve seramik sektörlerimizin ürettiği yerli katma değer, Türkiye ortalamasının üç katına yükseldi. Bu yıl sonu itibarıyla 3,3 milyar dolarlık yerli katma değer yaratacağımızı öngörüyoruz. Böylece son 10 yılda ülkemize sunduğumuz net döviz 25 milyar dolara yaklaşacak. Giderek güçlenen ve daha fazla önem verilen tasarım kültürümüz, yüksek kapasiteli modern tesislerimiz, ürün zenginliğimiz, her koşula uyum sağlayabilen esnek yapımız ve köklü geçmişimizle hep birlikte ihracatımızı büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“İhracatçılarımız 2020 yılında tarih yazdı”

2020’nin Türk ihracatının istikrar ve dirayetini gösteren bir yıl olduğunu söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bugün ödül alacak ihracatçılarımız, 2020 yılında adeta tarih yazdılar. Gerçekleştirilen performansın değeri, belki de on yıllar sonrasında bile hatırlanacak. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra, rüzgarı arkamıza iyiden iyiye aldık. Bu rüzgar bize, 2021’i ihracatın yılı yapma cesaretini verdi. Tüm bu başarıların neticesinde son 12 ayda ihracatımızda 215 milyar doları aşmayı başardık. Aylık ihracatta 20 milyar doları aşmak, artık yavaş yavaş alıştığımız bir başarı. İhracatımıza, bu milli zenginliğimize değer kattığımız için oldukça gururluyuz. Çünkü biliyoruz ki, Yarının Türkiye’si ancak ve ancak üretimle, ihracatla yükselecek” şeklinde konuştu.