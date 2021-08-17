Cengiz Holding’den AFAD’a 5 milyon dolarlık bağış

Cengiz Holding Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) 5 milyon dolar tutarında bağışta bulunduğunu duyurdu.

Ülkemizde yaşanan orman yangınlarından ve Batı Karadeniz bölgesini önemli ölçüde etkileyen sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için Cengiz Holding, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) 5 milyon dolar tutarında bağışta bulundu.

AFAD, kurulduğu 2009 yılından bu yana pek çok gönüllüsüyle birlikte ülkemizde yaşanan büyük deprem, yangın, sel gibi afetlere müdahale ederek, deprem sonrası yürüttüğü iyileştirme çalışmaları ile afetzede vatandaşların yaralarını sarıyor.

Holding, yangın ve sel felaketlerinden etkilenmiş bölgelerin halkına ve bu bölgelerin ıslahı için yürütülecek çalışmalara desteğini devam ettireceğini bildirdi.