Cumhuriyet Bayramı’na özel film: “Bir sonraki gün olamazdı”

Cumhuriyet’in ilanının 97. yıldönümünde Aras Kargo, o güne dair az bilinen tarihi bir gerçeği hazırladığı dijital reklam filmine taşıdı.

Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin üzerinden tam 97 yıl geçti. Aras Kargo, reklam filminde o tarihlerde yaşanmış bir kesit sundu. Filmde Cumhuriyet’in ilanı için neden o günün seçildiğine dair 1925 yılında Atatürk ve Fahrettin Altay Paşa arasında geçen diyaloga yer veriliyor. “Bir sonraki gün olamazdı” adını taşıyan dijital reklam filminin yönetmenliğini “Kelebekler” filminin ödüllü yönetmeni Tolga Karaçelik üstlenirken, Atatürk’ü ödüllü oyuncu Tolga İskit canlandırıyor.

Neden “Bir sonraki gün olamazdı”?

Şirketin, Cumhuriyetin 97. yılına özel olarak hazırladığı ‘Bir sonraki gün olamazdı’ adını taşıyan dijital reklam filmi yayınlandı.

Dijital reklam filminin senaryosu, araştırmacı gazeteci ve yazar Taylan Sorgun’un Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı Fahrettin Altay’dan bizzat dinlediği ve “Mütareke Dönemi ve Bekirağa Bölüğü” kitabındaki bir diyalogdan yola çıkarak hazırlandı. 1925 yılında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Çankaya köşkünde misafir olan Fahrettin Altay Paşa, Atatürk’e “Cumhuriyetimizin ilanının 29 Ekim gecesine gelmesi acaba bir tesadüf müdür? Üç gün evvel, beş gün sonra da olabilirdi” diye sorar. Atatürk de Mondros Mütarekesi’ne gönderme yaparak, “Bundan tam 4 yıl 364 gün sonra Cumhuriyeti ilan ettik. Bir gün daha olsa 5 yıl olacaktı. 5 yıl süren bir esaretin altında olmayı kabul edemezdik. Mondros 30 Ekim’dir, Cumhuriyet 29 Ekim. İşte bu mazlum bir milletin ahıdır. Tarihten silinmek istenen bir milletin cevabıdır.” diye cevaplar.

Atatürk’ün hassas zamanlaması sayesinde Cumhuriyet’in ilanı Mondros Mütarekesi’nden tam 4 yıl 364 gün sonra yapılarak hem işgalci devletlere bir cevap verilmiş hem de tarihte ülkemizin 5 yıl işgal altında kaldığının yazılması önlenmiştir.

Kıyafetler, Atatürk’ün terzisinin torunundan

Bu hikâyenin en gerçekçi şekilde anlatılabilmesi için titizlikle hazırlanan dijital reklam filminde kullanılan kıyafetler, Atatürk’ün terzisinin dördüncü kuşak temsilcisi Levon Kordonciyan tarafından tasarlandı. Atatürk’ün köşkte verdiği davetlerde giydiği frakın aynısının kullanıldığı reklam filmde Fahrettin Paşa’nın üzerindeki frak ve yemek masasındaki fotoğrafta Mustafa Kemal’in arkasında yer alan garsonların kostümleri de aslına uygun olarak hazırlandı.

Çekimleri 1 gün süren ve tek planda çekilen, 1 dakika 10 saniyelik reklam filminde 4 kişi rol alırken Atatürk’ün 29 Ekim’in önemine vurgu yaptığı duygu yüklü konuşma reklam filminin ana odak noktası haline geldi.