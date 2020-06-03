DeFacto’dan yeni Kral Şakir tasarımları

DeFacto, çocukların güzel, güneşli günlerde giyebilecekleri yeni Kral Şakir koleksiyonunu satışa sunduğunu duyurdu.
Yeni koleksiyonun markanın web adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında yer aldığı belirtildi.
DEFACTO, ÇOCUKLARIN GÜZEL, GÜNEŞLİ GÜNLERDE GİYEBİLECEKLERİ YENİ KRAL ŞAKİR KOLEKSİYONUNU SATIŞA SUNDUĞUNU DUYURDU.
DeFacto, çocukların güzel, güneşli günlerde giyebilecekleri yeni Kral Şakir koleksiyonunu satışa sunduğunu duyurdu.
Yeni koleksiyonun markanın web adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında yer aldığı belirtildi.