Dolar ve eurodaki düşüş haftanın son işlem gününde de sürüyor

Hafta başında hızlı düşüş yaşayan dolar ve euro, son işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Dolar/TL 7,09 liraya, euro ise 8,48’e kadar geriledi.

Haftanın ilk işlem gününde sert düşüş yaşayan dolar ve euro, haftanın son işlem gününde de gerilemeye devam ediyor. Haftaya 7,27 lirayla başlayan dolar/TL 7,09 liraya geriledi. Dolar ile beraber düşüşünü sürdüren euro ise 8,48’e düştü. Dolar kurundaki sert düşüşle iç piyasada altın fiyatları da düşüyor. Gram altın 409 liradan, çeyrek altın ise 671 liradan işlem görüyor.