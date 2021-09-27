Garantili ikinci el cihaz satışı mağazalaşıyor

İkinci el cihazda dolandırıcılığın önüne geçmek için garantili satış yapan firmalar tercih edilmeye başlandı. Garantili satış yapan mağazalar hizmete alınıyor.

Yenilenmiş garantili elektronik cihaz satışının yanı sıra müşterilerinin mevcut cihazlarını da hem internet sitesi üzerinden hem de fiziksel mağazadan en iyi tekliflerle satın alan Easycep,. İlk mağazasını Beşiktaş’ta açtı. Satın alınan bu cihazlar gerekli bakım ve onarım işlemlerinin ardından testleri de tamamlanarak tüm fonksiyonları yüzde 100 çalışır şekilde ve 1 yıl Easycep garantisinde yeniden satışa sunuluyor.

Süreci şeffaflıkla yürütüyoruz

Yenilenmiş cihaz alım ve satımında en önemli konunun güven olduğunun altını çizen şirketin üst yöneticisi Mehmet Akif Özdemir, “Satmak istediğiniz telefonu İstanbul içinden ücretsiz kuryeyle, İstanbul dışından da ücretsiz kargo ile bize ulaştırdığınızda tamamen dijitalleşmiş bir sistemle inceliyor ve değerinde teklif veriyoruz. Müşterilerimizin cihaz satarken de alırken de bizi en güvenilir platform olarak görmesi için tüm süreçleri şeffaflıkla yürütüyoruz. Yenilenmiş telefon pazarının en güvenilir ve lider markası olma vizyonuyla sektörü ileriye taşıyacak yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.