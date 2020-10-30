H-ÜFE yıllık yüzde 18,44 aylık yüzde 0,04 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Eylül ayında yıllık yüzde 18,44 aylık yüzde 0,04 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini paylaştı. Buna göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,60 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE yıllık yüzde 23,96 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 23,96, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 19,27, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,66, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,63, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 12,34, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 20,10 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE aylık yüzde 0,96 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,96 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,44 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,07, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,16, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,65 artış, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 2,02 azalış gerçekleşti.

Yıllık azalış sadece yüzde 0,98 ile telekomünikasyon hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 0,98 azalış gerçekleşti. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 36,68, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 35,85, posta ve kurye hizmetleri yüzde 30,70 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 7,73 ile konaklama hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetlerinde yüzde 7,73, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,14, hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 3,48 azalış gerçekleşti. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 47,46, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 10,76, bilgi hizmetleri 8,27 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.