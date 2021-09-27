Silivri Kuruyemiş’in işletme sahibi Aydın Karabulut, ‘‘Sonbaharda havalar soğuyunca kış çayları daha çok talep görüyor. Bu çayları bilinçli kullanmak lazım bilinen güvenilir yerlerden almak lazım. Bitki çayları abartmadan karışım şeklinde tüketilebilir. Genelde bağışıklık sistemini güçlendirmek için tercih ediliyor’’ dedi.Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021, 15:14
Havalar soğudu ıhlamur ve kış çayına talep arttı
Havaların soğumasıyla grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar ıhlamur ve kış çayı gibi bitkisel çaylara yöneldi.
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