Havalar soğudu ıhlamur ve kış çayına talep arttı

Havaların soğumasıyla grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar ıhlamur ve kış çayı gibi bitkisel çaylara yöneldi.

Havalar soğudu ıhlamur ve kış çayına talep arttı
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Kışın soğuk algınlığından ve gripten korunmak için oldukça fazla tercih edilen kış çayı, ada çayı, zencefil, ıhlamur gibi ürünler aktarlarda satılmaya başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar soğuk algınlığından korunmak için bitkisel ürünler satan aktarlara yöneldi. Özellikle bitkisel çaylara talebi arttıran vatandaşlar ıhlamur, ada çayı, zencefil gibi ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

Silivri Kuruyemiş’in işletme sahibi Aydın Karabulut, ‘‘Sonbaharda havalar soğuyunca kış çayları daha çok talep görüyor. Bu çayları bilinçli kullanmak lazım bilinen güvenilir yerlerden almak lazım. Bitki çayları abartmadan karışım şeklinde tüketilebilir. Genelde bağışıklık sistemini güçlendirmek için tercih ediliyor’’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021, 15:14
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