Hibrit enerji santrali ile 450 bin hanenin yıllık elektrik tüketimi karşılanabilecek

Cengiz Holding ve Özaltın Holding’in ortak iştiraki Kalehan Enerji’nin Bingöl’de bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve hidroelektrik santraline (HES) eklenen güneş enerjisi santrali (GES), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

Cengiz Holding ve Özaltın Holding’in ortak iştiraki Kalehan Enerji’nin Bingöl’de bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve hidroelektrik santralinin kuyruk suyu bölgesine eklenen güneş enerji santralinin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Santralin, Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük hibrit enerji santrali olma özelliğini taşıdığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, 1 milyon metrekarelik arazi üzerine kurulan GES’te, 44 bin kolon profili ve 1 milyon metrenin üzerinde kablo kullanıldı. Hibrit enerji santralinde 450 bin hanenin yıllık tüketimini karşılayabilecek elektrik üretiliyor.

‘‘Yenilenebilir enerji dönüşümüne öncülük ediyoruz”

Hibrit santralle ilgili değerlendirmede bulunan Kalehan Enerji Genel Müdürü Gültekin Keleş, ‘‘Karbon emisyonu, tüm dünyanın gündeminde olan önemli bir konu. Bu nedenle Türkiye’de özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük 6’ncı barajının da bulunduğu hibrit enerji santralimizle başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekliyoruz. Geleceğin dünyası, yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. Biz de bu dönüşüme öncülük etmek üzere Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük hibrit enerji santralini hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“200 bin güneş panelinden oluşuyor”

Bingöl’de enerji yatırımlarına 2011 yılında; Aşağı Kaleköy Barajı ve HES inşasına ise 2016 yılında başladıklarını ifade eden Keleş, “500 megavat kurulu gücü bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve hidroelektrik santraline eklediğimiz güneş enerji santrali, 80 megavat kurulu güce sahip ve 200 bin güneş panelinden oluşuyor. Bu önemli yatırımı çok kısa bir sürede tamamlayıp üretime başlayarak Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladık. Açılış töreni yapılan güneş enerjisi santralinin de bulunduğu hibrit santralimizin, Türk mühendislerin imzasını taşıyor olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı” şeklinde konuştu.