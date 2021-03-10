İMMİB’den 58,5 milyar dolarlık ihracat

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), 2020 yılını 58,5 milyar dolarlık ihracat ile kapatırken, Türkiye’nin toplam mal ihracatının yüzde 35’ini; kümülatif mal ve hizmet ihracatının ise yaklaşık yüzde 46’sını üstelendi.

Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatının yüzde 46’sını gerçekleştiren İMMİB’in Koordinatör Başkanlığına Aydın Dinçer getirildi. Dinçer, İMMİB’in 2021 için çok daha iyi bir hikaye yazacağını söyledi. Dinçer, İMMİB’in çalışmaları ve 7 birliğinin 2020 ihracat rakamları hakkında da bilgi verdi.

7 ayrı birlik, toplam 92,9 milyar dolarlık ihracat

İMMİB’in toplam 31 bin aktif üyesi bulunan yedi birlik ile birlikte Türkiye’nin toplam mal ihracatının yüzde 35’ini, Türkiye’nin kümülatif mal ve hizmet ihracatının ise yüzde 46’sını üstlendiğini dile getiren Dinçer, şunları kaydetti: “2020 yılında kimya sektörümüz 18.3, çelik sektörümüz 12.7, elektrik ve elektronik sektörümüz 11.1, demir ve demir dışı metaller sektörümüz 8.3, maden sektörümüz 4.3 ve mücevher sektörümüz 3.8 milyar dolarlık ihracat yaptı. İMİMİB çatısı altında mal ihracatı yapan 6 birliğin toplam ihracatı 58.5 milyar dolar, hizmet sektörü ihracatı ise 2020 Ocak-Aralık döneminde 34,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2020, pandemi yılıydı ve Kovid-19’un oluşturduğu durumu anlama, kriz planları oluşturma ve onları hayata geçirme süreçlerini hızlı yaşadık. Birbirinden kıymetli yedi birliğimizin başkanları, genel sekreterliğimiz ve her bir üye firmamız çok yoğun bir çalışma takvimi geçirdiler. Belirsizliklerle dolu 2020 yılını problemin çözümünü doğru tarif ederek ve süreci iyi yöneterek aslında en az kayıpla atlattık. Aşı ile birlikte belirsizliklerin azalması, ekonomilerin büyüme yönlü bir trend yakalaması, sanayi ve üretim tarafında özellikle mal siparişinde yaşanan olumlu gelişmeler, 2021’i çok daha başarılı geçireceğimizi gösteriyor.”