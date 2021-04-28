ING’de gün ve saat sınırlaması olmadan para transferi yapma dönemi

ING Türkiye, yeni ödeme sistemi FAST kapsamında, müşterilerine gün ve saat sınırlaması olmadan 7/24 para transferi yapma kolaylığı sunduğunu duyurdu. Buna göre, geçtiğimiz aylarda Kolay Adres Tanımlama ile IBAN olmadan para transferi yapmaya başlayan bankanın müşterileri, artık zaman sınırlaması olmadan işlemlerini çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

ING Türkiye, müşterilerine gün ve saat sınırlaması olmadan para transferi yapma kolaylığı sunduğunu açıkladı. Bu göre, yeni ödeme sistemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) kapsamında, bankanın müşterileri, 1000 TL’ye kadar olan para transferlerini artık gün ve saat sınırlaması olmadan yapabiliyor. Kolay Adres tanımlaması yapan bankanın müşterileri ise ayrıca para transferinde IBAN yerine cep telefonu, kimlik veya pasaport numarasını kullanabiliyor. IBAN’larını; T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, yabancı kimlik numarası, pasaport numarası veya cep telefonu numarası ile bankanın mobil uygulaması üzerinden eşleştiren ING müşterileri, para transferlerini 7/24 çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

“Dijital bankacılık alanındaki uygulamalarımıza devam edeceğiz”

Türkiye’nin lider dijital kurumu olma hedefiyle faaliyet gösterdiklerini belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Müşterilerimize kolay, akıllı ve kişisel bir deneyim yaşatarak bankacılığı zahmetsiz hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz aylarda müşterilerimize Kolay Adres Tanımlama ile IBAN olmadan EFT yapma olanağı sunmuştuk. Şimdi de FAST kapsamında, tüm müşterilerimize hafta içi veya hafta sonu, diledikleri saatte anında para transferi yapabilme imkanı sağlıyoruz. Para transferinde sağlanan bu kolaylık ile müşterilerimiz 1000 TL’ye kadar olan para transferlerini çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Müşterilerimizin hayatında bankacılık işlemlerine ayırdıkları zamanı en aza indirmek için dijital bankacılık alanındaki uygulamalarımıza hız kesmeden edeceğiz” dedi.