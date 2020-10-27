İnternetten ödemelerde ilk 9 ay rekoru

Pandemiyle beraber internetten yapılan alışverişlerin artmasıyla online ödemelerde de artış görüldü. ‘Netahsilat’ üzerinden gerçekleştirilen ödemeler 2020’nin ilk 9 ayında rekor kırdı.

Online ödeme sağlayıcısı ‘Netahsilat’ 2020 yılı ilk dokuz ayını kapsayan işlem adedi ve tutarlarına ilişkin hazırlanan raporu paylaştı. Rapora göre, yılın ilk dokuz ayı içinde 24,5 milyar TL’nin üzerinde kredi kartı işlemi gerçekleştirildi. Sistem üzerinden gerçekleştirilen işlem sayısı yüzde 35 arttı. Aynı dönemde 5 milyon 111 bin 321 adet kartlı ödeme gerçekleşirken, ödemelerin yüzde 30,96’sı tek çekim, yüzde 8,86’sı 3 taksit ve 13’ü ise 6 taksit olarak yapıldı.

Otomotiv sektöründeki tahsilatlar yüzde 49 arttı

Pandemi sürecinde uzun vadeli taksitler daha çok tercih edildi. İlk 9 aylık dönemde kredi kartı tahsilatları ağırlıklı olarak 4 ve 6 taksitle yapıldı. Kartlı ödeme işlemlerindeki ortalama hacimde arttı. İşlem ortalaması önceki yılın aynı döneminde 4 bin 597 TL iken 2020 yılında 5 bin 435 TL seviyesine yükseldi. Turizm sektöründeki tahsilatlar pandemi dönemine bağlı olarak yüzde 28 düşerken, otomotiv sektöründeki tahsilatlar yüzde 49 artışla yine rekor kırdı.