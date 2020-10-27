İnternetten ödemelerde ilk 9 ay rekoru

Pandemiyle beraber internetten yapılan alışverişlerin artmasıyla online ödemelerde de artış görüldü. ‘Netahsilat’ üzerinden gerçekleştirilen ödemeler 2020’nin ilk 9 ayında rekor kırdı.
Otomotiv sektöründeki tahsilatlar yüzde 49 arttı
Pandemi sürecinde uzun vadeli taksitler daha çok tercih edildi. İlk 9 aylık dönemde kredi kartı tahsilatları ağırlıklı olarak 4 ve 6 taksitle yapıldı. Kartlı ödeme işlemlerindeki ortalama hacimde arttı. İşlem ortalaması önceki yılın aynı döneminde 4 bin 597 TL iken 2020 yılında 5 bin 435 TL seviyesine yükseldi. Turizm sektöründeki tahsilatlar pandemi dönemine bağlı olarak yüzde 28 düşerken, otomotiv sektöründeki tahsilatlar yüzde 49 artışla yine rekor kırdı.