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İstanbul’da koronavirüs sürecinde balık satışları arttı

İSTANBUL’DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE BALIK SATIŞLARI ARTTI. İSTANBUL TARİHİ KUMKAPI BALIKÇILAR ÇARŞISI ESNAFI, KORONAVİRÜS NEDENİYLE RESTORANLARIN KAPALI OLMASI VE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI DÖNEMİNDE BALIK SATIŞLARINDA ARTIŞ OLDUĞUNU BELİRTTİ.

İstanbul’da koronavirüs sürecinde balık satışları arttı

İstanbul’da koronavirüs nedeniyle balık satışları arttı. İstanbul Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı esnafı, koronavirüs nedeniyle restoranların kapalı olması ve sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde balık satışlarında artış olduğunu belirtti.

Koronavirüs birçok sektörü olumsuz etkilerken, balık satışlarını arttırdı. İstanbul Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı esnafı, restoranların kapalı olması ve sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde balık satışlarında artış olduğunu söyledi. Özellikle salgının yayılımında artış olduğu dönemde vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek amacıyla omega-3 deposu olan balığa talebin arttığını belirten esnaflar, balık fiyatlarının da düştüğünü de belirtti. Öte yandan balık tezgahlarında somonun kilosu 35 TL, çipuranın kilosu 35 TL ve levrek ise kilosu 30 TL’den satılıyor. Balıkçı esnafları bugünlerde en fazla somon ve çipuranın ilgi gördüğünü belirtti.

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