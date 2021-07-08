İşverenler sanal fuarda iş arayanlarla buluşuyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 5. Sanal İstihdam Fuarı bugün başladı. Bugün ve yarın sürecek etkinlikte iş arayanlar online olarak işverenlerle temas kurabilecek. Ayrıca fuara Türkiye’nin her yerinden online olarak katılım sağlanabilecek.
Türkiye’nin her yerinden online olarak katılım sağlanabilecek5. Sanal İstihdam Fuarına Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Trabzon illerinden firmalar katılacak olup, iş arayanlar fuara tüm Türkiye’den mobil telefon, tablet veya bilgisayar ile bağlanarak işverenlerle görüşme, özgeçmişlerini paylaşma, seminer ve eğitimlere katılma gibi imkânlara sahip olacak.