Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı

Linyit üretimi Ocak ayında 5 milyon 498 bin 290 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Ocak dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Ocak ayında 5 milyon 498 bin 290 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azaldı.

Taşkömürü üretimi Ocak ayında 96 bin 29 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü satılabilir üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,5, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 azaldı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi Ocak ayında 388 bin 378 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 1,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.

Taşkömürü ithalatı 3 milyon 426 bin 610 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü ithalatı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,0 artarken, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azaldı.

Taşkömürü koku ithalatı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 27,4, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 azaldı.

Ocak ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

Üretimin teslimatları karşılama oranı(2) Ocak ayında yüzde 100,4 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 76,9 iken taşkömüründe yüzde 2,7 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Ocak ayında taşkömürü teslimatının yüzde 54,7’si termik santrallere, yüzde 14,6’sı kok tesislerine, yüzde 14,1’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 82,0’ı termik santrallere ve yüzde 10,3’ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97,8 ile demir-çelik sanayine yapıldı.