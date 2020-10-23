Katı yakıtlar verileri açıklandı

Linyit üretimi Ağustos ayında 5 milyon 640 bin 910 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ağustos ayı katı yakıtlar verilerini açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Ağustos ayında 5 milyon 640 bin 910 ton olarak gerçekleşti. Linyit(1) satılabilir üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1, Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 22,9 azaldı.

Taşkömürü üretimi Ağustos ayında 90 bin 252 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü satılabilir üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 16,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 ve Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 azaldı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi Ağustos ayında 383 bin 640 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 1,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarken, Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azaldı.

Taşkömürü ithalatı bir önceki aya göre yüzde 31,8 azaldı

Taşkömürü ithalatı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 31,8 azalırken, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 ve Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,0 arttı.

Taşkömürü koku ithalatı bir önceki aya göre yüzde 19,9 ve Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 azalırken, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 90,4 arttı.

Ocak-Ağustos döneminde üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

Üretimin teslimatları karşılama oranı(2) Ocak-Ağustos döneminde yüzde 103,9 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 86,7 iken taşkömüründe yüzde 2,7 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Ağustos ayında taşkömürü teslimatının yüzde 55,7’si termik santrallere, yüzde 14,7’si kok tesislerine, yüzde 10,8’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 84,1’i termik santrallere ve yüzde 9,5’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96,5 ile demir-çelik sanayine yapıldı.