Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,9 arttı

Kısa vadeli dış borç stoku Aralık sonu itibarıyla 2019 yıl sonuna göre yüzde 12,9 oranında artışla 138,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Aralık ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri’ni paylaştı. Buna göre,Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre yüzde 12,9 oranında artışla 138,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,1 oranında artarak 58,0 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,0 oranında artarak 59,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 17,3 oranında artarak 8,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,6 oranında azalarak 20,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,1 oranında azalışla 13,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 15,3 oranında artışla 15,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında artarak 53,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 2,5 oranında artarak 25,6 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,5 oranında artarak 91,7 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 35,3 oranında artarak 61,0 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 0,2 oranında azalarak 77,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2019 yıl sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2020 Aralık sonu itibarıyla 456 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 84 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2020 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 43,6’sı dolar, yüzde 28,3’ü Euro, yüzde 13,1’i TL ve yüzde 15,0’ı diğer döviz cinslerinden oluştu.

2020 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 188,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 16,4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,0, Merkez Bankası’nın yüzde 11,3, özel sektörün ise yüzde 66,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.