Kripto paraların hacmi 2 trilyon doları geçti. Kripto para piyasalarının en fazla ilgi gören para birimi Bitcoin’in hacmi, 1 trilyon 86 milyar dolar seviyesini gördü.
Türkiye, kripto paralara en çok ilgiyi gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’de birkaç uygulama üzerinden satın alınan kripto paralar, özellikler genç yatırımcıların ilgisini çekmiş durumda.
Bitcoin dışındaki kripto paralar ise yine yatırımcısı tarafından ilgi görüyor. Bitcoin dışında kalan kripto paraların hacminin ise yaklaşık 1 trilyon dolar olduğu belirtiliyor.Öte yandan, son günlerde 9 milyar dolarlık mevduat hesabın bozulduğu ve bu rakamın 3 milyar dolarlık kısmının coin piyasasına gittiği belirtiliyor.