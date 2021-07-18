Kurban Bayramı havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü. Birçok şehre uçak biletleri günler öncesinden tükenirken, İstanbul-Antalya arası ekonomi sınıfı bileti 872 liradan satıldı.
Uçak biletleri günler öncesinden tükendi9 günlük bayram tatili nedeniyle uçak biletlerine yoğun ilgi yaşandı. Artan talep üzerine yüzlerce ek sefer koyan havayolu şirketleri talebi karşılamakta zorlandı. Van, Muş, Diyarbakır, Antalya, Bodrum seferlerinin biletleri günler öncesinden tükendi. Havayolu şirketleri talebin çok olduğu bu bölgelere ek seferler düzenledi.