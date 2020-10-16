Küresel kurumsal yönetim danışmanları TVF ile Turkcell’in istikrarına ‘Evet’ dedi

Turkcell’in son yıllardaki en önemli Genel Kurulu 21 Ekim’de yapılacak. Türkiye Varlık Fonu’nun hakim hissedar olmasını sağlayan ana sözleşme değişikliklerinin oylanacağı genel kurul öncesi Turkcell yabancı yatırımcılarının uluslararası saygın kurumsal yönetim danışmanlık şirketleri Institutional Shareholder Services (ISS) ve Glass Lewis’ten aldığı tavsiye, ana sözleşme değişikliklerine olumlu oy vermeleri yönünde oldu.

21 Ekim 2020’de Olağan Genel Kurulunu yapacağını duyuran Turkcell’in olağan gündemi dışında Türkiye Varlık Fonu (TVF), Telia, LetterOne, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında geçtiğimiz Haziran ayında imzalanan işlem sözleşmeleri kapsamında yapılması öngörülen şirket ana sözleşme değişiklikleri de oylanacak.

Hissedarlar arasında uzun zamandır süregelen ve şirketin piyasa değeri ile performansını olumsuz yönde etkileyen tüm anlaşmazlıkların çözülmesini sağlayacak olan hisse devirleriyle Turkcell’in ortaklık ve yönetim kurulu yapısı sadeleşerek daha istikrarlı ve şeffaf hale gelecek. Şirketin yüzde 26,2’sini satın alacak Türkiye Varlık Fonu dışında Rus LetterOne yüzde 13,8’lik payını yüzde 24,8’e çıkararak şirketin en büyük ikinci ortağı olacak.

Turkcell hisselerinin yüzde 49’u halka açık olarak Borsa İstanbul ve New York Borsasında (NYSE) işlem görüyor. Uluslararası yatırımcı çevrelerinde kabul gören ABD merkezli bağımsız danışmanlık şirketleri ISS ve Glass Lewis, Turkcell hissedarları tarafından Genel Kurulda oylanacak gündem maddelerini kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda değerlendirdikleri raporları yayınladılar. Her iki şirketin de Turkcell hissedarlarına TVF’nin hakim ortak olmasıyla sonuçlanacak ana sözleşme değişikliklerine olumlu oy verilmesini tavsiye ettikleri öğrenildi. ISS ve Glass Lewis’in tavsiyesinin yabancı kurumsal yatırımcıların ve yatırım fonlarının halka açık şirketlerin genel kurullarında oy tercihlerini yön veren en önemli faktörlerden biri olduğu biliniyor.

Türkiye’nin en büyük GSM ve teknoloji şirketi Turkcell’in son yıllardaki en önemli Genel Kurulunda yerli yatırımcıların oyları ise merak ediliyor. Daha çok sigorta şirketleri ve bireysel emeklilik fonlarının yatırımcılar arasında olduğu bilinen hissedarların yabancı ortakları gibi bir analiz ve raporlama yaptırıp yaptırmadıkları ise henüz öğrenilemedi.