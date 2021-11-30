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Mantar 50 liradan pazara indi

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Yağmurlarla birlikte Kazdağları’nda yetişen mantarlar yöre insanının geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

Mantar 50 liradan pazara indi
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Yağmurlarla birlikte Kazdağları’nda yetişen mantarlar yöre insanının geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

Edremit’te yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan melki mantarı köylü pazarının kurulduğu Orduevi Caddesi’nde 50 liradan satışa sunuldu. Kasım ayında çıkan ve fiyatının yüksekliği ile dikkat çeken mantarı daha çok et yiyemeyen veya damak tadına düşkün olanların tercih ettiğini belirten Halil Dalaklı, “Yağmurlar biraz daha yağarsa daha güzel çıkacak. Bu mantar türü tam bir sağlık deposudur. Ancak zehirlenmeye karşı biz çok büyük özen ve dikkatle topluyoruz. Bu bizim işimiz. Kırmızısı daha çok tercih ediliyor, ama ak ya da beyaz melki cinsi de rağbet görüyor. Mantar bize gelir kaynağı oluyor” dedi.

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