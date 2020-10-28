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“Markaların hedef kitleye ulaşması açısından açık hava reklamları önemli fırsat”

AÇIK HAVA REKLAMCILIĞININ MARKALAR İÇİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEN MURAT KAPKİ, “İNSANLAR ÖZELLİKLE METROPOLLERDE GÜNÜN ORTALAMA 3-4 SAATİNİ DIŞARIDA GEÇİRİYOR. HELE Kİ SÖZ KONUSU İSTANBUL OLDUĞUNDA VE İSTANBUL’UN DÜNYADAKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU SIRALAMASINDA 9. ŞEHİR OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDE REKLAMVERENİN HEDEF KİTLESİNE ULAŞMAKTA AÇIK HAVA MECRASI KULLANMASININ KAÇINILMAZ OLDUĞUNU GÖREBİLİYORUZ” DEDİ.

“Markaların hedef kitleye ulaşması açısından açık hava reklamları önemli fırsat”

Açık hava reklamcılığına dair değerlendirmelerde bulunan Advertcity Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kapki, markaların hedef kitleye ulaşması açısından açık hava reklamlarının avantaj sağlayacağını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden açık hava reklamcılığının da etkilendiğini ifade eden Advertcity Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kapki, normalleşme ve beraberinde kent yaşamının hareketlenmesinin mecrayı canlandırdığını vurguladı.

Açık hava reklamcılığının markalar için önemine dikkat çeken Murat Kapki, “İnsanlar özellikle metropollerde günün ortalama 3-4 saatini dışarıda geçiriyor. Hele ki söz konusu İstanbul olduğunda ve İstanbul’un dünyadaki trafik yoğunluğu sıralamasında 9. şehir olduğunu düşündüğümüzde reklamverenin hedef kitlesine ulaşmakta açık hava mecrası kullanmasının kaçınılmaz olduğunu görebiliyoruz” dedi.

Yenilikçi ürünler ile hem açık hava mecrasını hem de Advertcity’i büyütmek istediklerini belirten Kapki, “Uzun vadede ürün çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Murat Kapki kimdir?

1973 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Murat Kapki, Eğitim hayatını İstanbul’da tamamladı. İş hayatına genç yaşta aile şirketlerinde çalışarak başlayan ünlü iş adamı, 2009 yılında halen Türkiye’nin 49 ilinde faaliyet gösteren Completo’yu kurdu. Açık hava reklamcılık sektörünün önemli oyuncularından biri olan Advertcity’de Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla görevini yürütmekte olan Kapki, sarı lacivert renklere olan tutkusu ve Fenerbahçe Kongre Üyesi kimliğiyle biliniyor.

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