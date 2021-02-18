Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Şubat ile biten haftada 97 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Şubat ile biten haftada 97 milyon dolar artarak 95 milyar 616 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 616 milyon dolarlık azalışla 54 milyar 336 milyon dolardan 53 milyar 720 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise söz konusu haftada 743 milyon dolarlık artarak 41 milyar 153 milyon dolardan 41 milyar 896 milyon dolara yükseldi.