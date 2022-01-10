Mudanya esnafı sandık başına gitti

Mudanya Esnaf ve Sanatkârlar Odasının seçimli olağan kongresinde, Emir Ali Usta’nın vefatıyla boşalan başkanlığa tayinle gelen Ertan Abdülazizoğlu güven tazeledi.

Montania Otelde yapılan olağan kongrede 1764 üyeden 338 üye oy kullandı. Kullanılan oyların 331 geçerli olurken, tek liste ile gidilen seçimde oyların tamamını alan Ertan Abdülazizoğlu ve ekibi 4 yıllığına esnafın güvenini aldı.

Kongreye siyasî parti ve sivil toplum temsilcileri ile esnaflar katıldılar. Gündem maddelerindeki yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim raporu, bilânço, gelir, gider hesaplarının okunması ve kabulü ve ibrâlarının ardından 2022-2024 yılı tahminî bütçesi 1 milyon 810 bin lira olarak kabul edildi. Yönetimin aylık ücretleri, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri oy birliğiyle kabul edildi. Ardından seçimlere gidildi.

Tek liste ile gidilen seçimde oyların tamamı alan Ertan Abülazizoğlu başkanlığındaki yönetimde Esat Demircan, Cevat Demirci, Hasan Devecioğlu, Halil İbrahim Uğur, Hüseyin Aydın, Belgin Adıyaman, Ferdi Dişlon, Murat Kara yer aldılar. Yeni yönetim önümüzdeki günlerde aralarında toplanıp görev taksimi yapacak.

Seçim sonrası açıklama yapan Ertan Azizoğlu, “Uzun yıllardır bu teşkilatın içerisinde olup yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum. Bugün seçime rakipsiz girdik, demek ki bu memlekete hizmet eden takdir ediliyor. Ben ve yeni yönetimi oluşturan arkadaşlarım önümüzdeki 4 yılda esnafımız için çalışmaya devam edecek. Evvela Mudanya içinde kalan küçük sanayi sitesini ilçe dışına taşıma işini ve kendi binamızı oluşturmak için birlikte gayret içerisinde olacağız” dedi.

Mudanya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına hizmeti geçen, emekli olup ayrıca yönetimde bu seçimde yer almayanlara teşekkür plaketi takdim edildi.