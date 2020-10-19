Net UYP açığı 364,8 milyar dolar oldu

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda eksi 344,7 milyar dolar iken 2020 Ağustos sonunda eksi 364,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Ağustos ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu verisini paylaştı. Buna göre, 2020 Ağustos sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 10,2 oranında azalışla 227,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,0 oranında azalışla 592,2 milyar dolar gerçekleşti. Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda eksi 344,7 milyar dolar iken 2020 Ağustos sonunda eksi 364,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yıl sonuna göre yüzde 20,8 oranında azalışla 83,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,6 oranında azalışla 89,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,5 oranında artışla 48,2 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 11,8 oranında artışla 182,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2019 yıl sonuna göre yüzde 21,3 oranında azalışla 104,4 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 34,8 oranında azalışla 21,2 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 63,6 oranında azalışla 5,6 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 7,4 azalışla 45,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 1,1 oranında artarak 305,0 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 2,4 oranında azalarak 33,9 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 20,1 oranında artarak 16,4 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,3 oranında azalarak 63,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,0 oranında azalarak 94,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.