Net UYP açığı 402,9 milyar dolar oldu

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP açığı, 2019 yıl sonunda 346,5 milyar dolar iken 2020 Aralık sonunda 402,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Aralık ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri’ni paylaştı. 2020 Aralık sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 5 oranında azalışla 240,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 7,3 oranında artışla 643,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP açığı, 2019 yıl sonunda 346,5 milyar dolar iken 2020 Aralık sonunda 402,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yıl sonuna göre yüzde 11,7 oranında azalışla 93,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,9 oranında azalışla 91,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 11,8 oranında azalışla 41,9 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 30,2 oranında artışla 213,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2019 yıl sonuna göre yüzde 12,3 oranında azalışla 117,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 10,5 oranında azalışla 29,2 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 44,3 oranında azalışla 8,6 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 6,2 azalışla 46,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artarak 313,1 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 3,3 oranında azalarak 33,4 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 15,3 oranında artarak 15,7 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 5,5 oranında azalarak 63,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,6 oranında azalarak 96,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.